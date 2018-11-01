Стало известно, сколько украинцев выехало из страны с начала года

Заробитчане / Reuters

Глава Генпрокуратуры Юрий Луценко заявил о том, что из Украины с начала января нынешнего года выехали 0,6 млн человек.

"Сегодня все плачут, что нет рабочей силы, потому что, мол, украинцы выезжают за границу. Я хочу, чтобы вы знали цифры. Это неправда, что миллионы украинцев покинули страну", − цитирует его публичное выступление в Украинском католическом университете в четверг, 1 ноября, портал "Левый берег".

По словам Луценко, на минувшей неделе он получил актуальную информацию о миграции за период с января-сентябрь нынешнего года.

"Разница между теми, кто выехал и въехал в прошлом году, была 200 тысяч, которые там остались. В этом году − 600 с хвостиком. Да, это в три раза больше, но это не миллион", − подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Варшаве забили тревогу, поскольку украинские заробитчане вместо Польши массово едут на Запад.