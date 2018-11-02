"Опровергнут стереотип": синоптик дала прогноз погоды для Украины на выходные

Какой будет погода на выходных / 1zoom.ru

Погода в Украине 3-4 ноября будет теплой, существенных осадков ждать не стоит.

"Первые выходные ноября опровергнут стереотип, что в ноябре надо заползти в нору до апреля, грустить, вздыхать, пить литрами чай, депрессировать и прятаться от мира клетчатыми пледами и старыми спортивными штанами", – радостно отметил синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в выходные ожидаются туманы, а дожди возможны на западе и севере, но только в воскресенье и лишь местами.

Читайте такжеПогода на ноябрь-2018: Украину ждет значительное похолодание и мокрый снег"В течение 3-4 ноября в Украине ни бесконечных дождей, ни штормового ветра, ни снега, ни даже маленьких "минусов" не будет. А будут красивые туманы, в воскресенье на западе и севере какие-то районные слабенькие дождики местами, повышенное атмосферное давление и комфортная температура воздуха", – заверила Диденко.

Она спрогнозировала температуру до +10-16 градусов днем, на юге и западе – до +14-19 градусов. Прохладнее будет на Сумщине и Харьковщине – порядка +8-13 градусов.

Погода в Киеве на выходных

Погода в Киеве 3-4 ноября будет туманной, но преимущественно без осадков (небольшой дождь возможен лишь в воскресенье). Столбики термометров днем в столице покажут +11-14 градусов.

"Синоптическая ситуация благоприятна для людей, кошек и грибов. Людям – надышаться свежим воздухом, котам – наконец спокойно поспать без человеческого шума и гама в доме, а грибам – успешного карьерного роста от влажных туманов", – резюмировала Диденко.

Схожую метеорологическую картинку рисует и прогноз погоды от Укргидрометцентра на 3-4 ноября:

Погода в Украине 3 ноября: карта

Погода в Украине 4 ноября: карта

Ранее народный синоптик Леонид Горбань уже рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.