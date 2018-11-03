"Закрытый режим": генерал-разведчик рассказал о глобальных переговорах по новому миропорядку

Ряд стран обсуждают урегулирование конфликта в Украине, сообщил Маломуж.
Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что сейчас идут глобальные переговоры по новому миропорядку, вопрос обсуждается в закрытом режиме между США, Россией, Евросоюзом, Канадой, Китаем, Японией, Индией и Бразилией.
В этом формате ведутся переговоры по урегулированию сложных проблем — Украина, Сирия, Северная Корея, Иран, Афганистан, террористическая организация Исламское государство, рассказал эксперт "Апострофу".
"… в русле больших договоренностей идут переговоры относительно того, какая может быть модель урегулирования конфликта на Донбассе наряду с наработанными Минскими соглашениями, и какие конкретные шаги нужно сделать", — отметил собеседник.
Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что предложения о переводе переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в рамки Будапештского меморандума являются нереалистичными.