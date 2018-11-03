"Закрытый режим": генерал-разведчик рассказал о глобальных переговорах по новому миропорядку

3 ноября 2018, 09:41

Ряд стран обсуждают урегулирование конфликта в Украине, сообщил Маломуж.

Николай Маломуж сказал, что ряд стран в закрытом режиме ведут переговоры по новому миропорядку
Ряд стран в закрытом режиме ведут переговоры по новому миропорядку, сказал Николай Маломуж

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что сейчас идут глобальные переговоры по новому миропорядку, вопрос обсуждается в закрытом режиме между США, Россией, Евросоюзом, Канадой, Китаем, Японией, Индией и Бразилией.

В этом формате ведутся переговоры по урегулированию сложных проблем — Украина, Сирия, Северная Корея, Иран, Афганистан, террористическая организация Исламское государство, рассказал эксперт "Апострофу".

"… в русле больших договоренностей идут переговоры относительно того, какая может быть модель урегулирования конфликта на Донбассе наряду с наработанными Минскими соглашениями, и какие конкретные шаги нужно сделать", — отметил собеседник.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что предложения о переводе переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в рамки Будапештского меморандума являются нереалистичными.

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Донбасс миропорядок Минские соглашения Николай Маломуж
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