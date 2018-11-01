"Какой, в ср*ку, Будапешт": Тука оценил призывы к изменению формата переговоров по Донбассу

Георгий Тука

Предложения о переводе переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в рамки Будапештского меморандума являются нереалистичными, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Это игра на публику, не больше и не меньше. Патологически ненавижу популистов любого сорта – левых, правых, желтых, в точечку, женщин, мужчин – все равно. Я их просто ненавижу. И когда звучат призывы к Будапешту или "Будапешт плюс"... Ну какой, в ср*ку, "Будапешт", если один из элементов "Будапешта" – Россия? Какой вы там "Будапешт" себе рисуете? Если Россия категорически отказывается садиться за стол переговоров с Великобританией и США, какой "Будапешт" и какой "плюс"?" – подчеркнул он в эфире "Громадського".

По его мнению, страны подписанты фактически выполнили условия Будапештского меморандума, так как единственным их обязательством было – поднять вопрос безопасности Украины в Совете Безопасности ООН.

Напомним, ранее экс-заместитель советника по национальной безопасности вице-президента США Джулианна Смит заявила о том, что Украине вряд ли удастся перейти к переговорам в формате Будапештского меморандума.