Синоптики предупредили об ощутимом похолодании в Киеве: названы даты

В Киеве 6-7 ноября ощутимо похолодает, спрогнозировали синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве во вторник и среду, 6-7 ноября, температура воздуха днем не превысит +9 градусов (3 числа ожидалось до +13, переменная облачность).

В начале следующей недели в столице будет небольшая облачность, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 6-7 октября температура ночью составит 0… +2, а днем — +7… +9. Ветер прогнозируется юго-восточный, его скорость составит 3-8 м/с.

В Киеве 6-7 ноября ощутимо похолодает, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в нашей стране в ноябре средняя месячная температура воздуха составит 0-7 градусов тепла. Также стало известно, что во второй половине ноября в Украине, кроме ее южной части, вероятно образование снежного покрова.