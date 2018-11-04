"У меня такой организм": нардеп объяснил привычку спать на заседаниях Рады

4 ноября 2018, 12:36

В определенных ситуациях, считает депутат, "не грех закрыть глаза".

Нардеп от "Народного фронта" Александр Кирш

Депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Александр Кирш, которого фотографы регулярно застают спящим во время заседаний парламента, объяснил привычку особенностями своего организма.

По его словам, он обычно дремлет во время 5-10-минутного технического перерыва. А большое количество фотографий в Сети, на которых он запечатлен спящим, политик объясняет "заказом политических оппонентов", передает телеканал ZIK.

Кроме того, Кирш утверждает, что в Раде часто бывают случаи, когда обсуждаются правки к законопроектам, а необходимого для их принятия числа депутатов в зале нет, и обсуждение "ни к чему не приводит". В таких ситуациях, считает депутат, "не грех закрыть глаза".

"У меня такой организм, что когда ничего не происходит, он выключается. Мне кажется, что это нормальная реакция организма", - обосновал привычку вздремнуть Кирш.

В августе в Сети появилось видео, на котором запечатлен конфликт неизвестного мужчины и Александра Кирша по поводу некого обращения.

На записи видно, как активист несколько раз пытается узнать у депутата, почему тот игнорирурет его обращение, на что Кирш, уходя, несколько раз отвечает ему: "Иди нах*й". Когда мужчина начал преследовать депутата с тем же вопросом, тот ответил: "Завтра утром сдохнешь". После этого Кирш несколько раз толкнул оппонента.

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Верховная Рада сон Александр Кирш
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