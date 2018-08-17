"Иди на х*й, г*вно!" нардеп жестко ответил активисту на вопрос о его обращении

17 августа 2018, 19:54

Когда мужчина начал преследовать депутата с тем же вопросом, тот ответил: "Завтра утром сдохнешь".

Александр Кирш / скриншот из видео

В Сети появилось видео, на котором мужчина попытался обратиться к народному депутату Александру Киршу ("Народный фронт") по поводу некого обращения.

Запись инцидента опубликовал блогер Кирилл Яковлев в Facebook.

"Депутат от "Народного фронта" Александр Кирш, толстое существо на видео, которое является другом Авакова, в нецензурной форме отвечает гражданину на вопрос о его обращении. Неужели народу нравится это терпеть? Когда украинцы уже снимут с себя ярмо и начнут бороться за свободу и уважение к себе? Сейчас украинцами правят: гомосексуалисты, попы-педофилы, сепаратисты и просто больные существа... Это жизнь по-новому? Это "покращення"?" - вопрошает блогер.

На записи видно, как активист несколько раз пытается узнать у депутата, почему игнорирурет его обращение, на что Кирш, уходя, несколько раз отвечает ему: "Иди нах*й". Когда мужчина начал преследовать депутата с тем же вопросом, тот ответил: "Завтра утром сдохнешь". После этого Кирш несколько раз толкнул оппонента.

В ходе перепалки нардеп поинтересовался у мужчины, почему тот угрожал его помощнице "вырвать волосы".

В комментарии 057.ua Кирш заявил, что ничего не знает об обращении активиста. "Это провокатор, который требовал от моей помощницы мой домашний телефон и он угрожал ей вырвать волосы... Это человек нанятый конкурентами по округу, которые так иногда делают", - сказал он.

Нардепы Игорь Мосийчук и Сергей Шахов, который устроили драку в прямом эфире телеканала.

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Александр Кирш
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