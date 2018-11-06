СБУ нагрянула с обысками к матери погибшей экс-регионалки Бережной

Спецназ СБУ / ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении обысков у ряда представителей пророссийской общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты", в том числе у главы "Института" и матери экс-регионалки Елены Бережной.

"СБУ проводит ряд обысков у членов пророссийской общественной организации в рамках уголовного производства ч.1 ст. 109 и ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - приводит "Интерфакс-Украина" слова спикера спецслужбы Елены Гитлянской.

Обыск проводится в одном из помещений, которое принадлежит экс-заму бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Ирене Кильчицкой.

"Помещение арендует Бережная. К самой госпоже Кильчицкой претензий нет", - отметила Гитлянская.

Один из фигурантов дела, утверждают в СБУ, систематически посещает Россию, где "проводит встречи с бывшими украинскими высокопоставленными чиновниками, а также представителями государственных органов страны-агрессора".

9 мая в Киеве во время акции "Бессмертный полк" полиция задержала Елену Бережную. На ее одежде во время задержания была запрещенная украинским законодательством георгиевская лента.