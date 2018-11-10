На Лычаковском кладбище польские ультрас зажгли файеры в память борьбы против ЗУНР

Во Львове на Лычаковском кладбище польские футбольные фанаты отметили 100-летие борьбы поляков против ЗУНР.

Акция с файерами и транспарантами прошла еще 4 ноября, однако об этом стало известно только сейчас, после публикации соответствующего сообщения фанатов на своей странице в Facebook.

"Организация "Большая Силезия" для Орлята Львовских и кресовяков по случаю 100-летия героической обороны Львова посетили кладбище львовских орлят и как футбольные болельщики отдали честь крупнейшим польским героям, о которых проукраинское польское государство забыло", - подписали фото в Сети польские ультрас, пишет Zaxid.net.

При этом они держали в руках баннер с надписью: "Орлята львовские, 100 лет - этот лозунг польскую отвагу прославляет. Силезия отдает дань для Львова, духовного города Вроцлава".

По словам директора Лычаковского кладбища Михаила Нагая, акция длилась не более 5 минут.

"Это было под вечер в воскресенье. Мы уже потом по камерам посмотрели, что все те ребята несанкционированно зашли по двое-трое через задние ворота кладбища. Всего их было 12. Они на несколько минут развернули транспарант и зажгли файеры. Это продолжалось от 3 до 5 минут. В полицию мы не обращались, так как они сразу ушли и не совершали антиукраинских провокаций", - сказал Нагай.

Напомним, ранее на территории Лычаковского кладбища у польского Мемориала орлят прогремел взрыв.