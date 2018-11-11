Под Хмельницким элеватор засыпает село красной шелухой

Элеватор превратил жизнь людей в экологический кошмар / Фото: скриншот из видео

В селе Балинивка Хмельницкой области дворы и центральные улицы засыпаны продуктами функционирования местного элеватора.

Как говорится в сюжете ТСН, все в округе засыпано красной шелухой, которая сыпется на населенный пункт по причине отсутствия на производстве системы фильтрации.

"Воды не принесешь в дом, надо в доме цедить, потому что вся вода в той пыли", - рассказывают местные жители.

Люди рассказывают, что уже на протяжении нескольких лет их жизнь превращена в ад. Они не могут посушить белье на улице, проветрить дом или отпустить детей гулять во двор.

"Оно все идет в дом", - рассказывает жительница села Галина Заганич.

Элеватор засыпает село шелухой из кукурузы, которая летит из гигантских сушилок. Жители рассказывают, что уже на протяжении нескольких лет жалуются в различные инстанции, однако от красных осадков так и не избавились.

"Мы, конечно, приносим свои извинения, что установление было так долго, но мы на это потратили очень большие средства, это десятки миллионов гривен на аспирацию. И эта работа будет выполнена до конца года на всех четырех сушилках" — говорит главный инженер ООО "Кононовский элеватор" Владимир Водовнюк.

Впрочем, люди уверяют, что такие обещания уже слышали год назад, поэтому снова пишут многочисленные обращения и жалобы в надежде, что кто-то сможет им помочь.

Напомним, в минувшем году в самом разгаре зимы в Украине в некоторых городах зацвели теплолюбивые растения: сакура в Виннице, одуванчики в Херсоне, а в Сумах распустились розы.