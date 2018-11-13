"Значение Толстого преувеличено": Вятрович анонсировал переход к следующему этапу декоммунизации

13 ноября 2018, 06:35

Если книги нужны читателям – они есть в библиотеке, и этого достаточно, уверен эксперт.

метро, Льва Толстого
Почему станцию Льва Толстого надо переименовать / obozrevatel.com

Декоммунизация в Украине должна перейти на свой следующий логический этап: в стране нужно заняться дерусификацией или деколонизацией.

Об этом заявил  журналист и историк Вахтанг Кипиани во время чата на "Главреде".

По его словам, самый яркий пример – это десятки улиц с названиями вроде Беломорская, Костромская, Енисейск, Московская, означающие "вековечную дружбу" Украины с Россией. Или имя Льва Толстого: в нашей стране это улица, площадь, станция метро, библиотека и так далее.

Читайте также"Кладбище" для Ленина: Вятрович объяснил, куда деваются декоммунизированные памятники"Не многовато ли для человека, который проездом была в Киеве? Когда я об этом писал в Фейсбуке, был популярен упрек, что это человек всемирного значения. Специально посмотрел все станции всех российских метрополитенов – ни в одном российском городе нет станции Льва Толстого. Нет ее и в Париже, и в Лондоне", – отметил Кипиани.

Поэтому всемирное историческое значение этого писателя "немножко преувеличено", считает он.

"Если книги нужны читателям – они есть в библиотеке, и этого достаточно", – резюмировал историк.

Ранее историк объяснил, как избавиться от инфекции "русского мира". Нужно выработать свой иммунитет от "русского мира", считает Вахтанг Кипиани.

Напомним, директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович во время чата на "Главреде" рассказал о будущей "быстрой" декоммунизации Донбасса и Крыма. Названия, которые должны быть изменены в Крыму в рамках декоммунизации, уже проработаны и проголосованы в парламенте.

При этом в Крыму считают смешными планы Киева по декоммунизации полуострова. Заявления украинской стороны чиновники назвали "бредом".

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Вахтанг Кипиани
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