Террористы заявили об уничтожении беспилотника ВСУ

Всего, утверждают террористы, за неделю на территории ОРДЛО сбиты пять БПЛА украинской армии.
Террористы из террористической организации "ЛНР" заявляют, что якобы смогли уничтожить около линии соприкосновения на Донбассе беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.
"Вчера в 11:45 в районе населенного пункта Раевка был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ типа Фантом", - в понедельник, 12 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на так называемого "пресс-офицера" террористов.
Читайте такжеОБСЕ снова чуть не потеряла на Донбассе беспилотникПредставитель "ЛНР" также утверждает, что ВСУ применяют БПЛА для разведки с последующим нанесением ударов по всей линии соприкосновения.
Всего, утверждают террористы, за неделю на территории ОРДЛО сбиты пять БПЛА украинской армии
Напомним, в субботу, 27 октября, во время полета над оккупированной территорией была утеряна связь с беспилотным летательным аппаратом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Позднее стало известно, что вероятнее всего, БПЛА был сбит ЗРК террористов.