Террористы заявили об уничтожении беспилотника ВСУ

12 ноября 2018, 17:42

Всего, утверждают террористы, за неделю на территории ОРДЛО сбиты пять БПЛА украинской армии.

БПЛА типа
БПЛА типа "Фантом" / Википедия

Террористы из террористической организации "ЛНР" заявляют, что якобы смогли уничтожить около линии соприкосновения на Донбассе беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.

"Вчера в 11:45 в районе населенного пункта Раевка был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ типа Фантом", - в понедельник, 12 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на так называемого "пресс-офицера" террористов.

Читайте такжеОБСЕ снова чуть не потеряла на Донбассе беспилотникПредставитель "ЛНР" также утверждает, что ВСУ применяют БПЛА для разведки с последующим нанесением ударов по всей линии соприкосновения.

Всего, утверждают террористы, за неделю на территории ОРДЛО сбиты пять БПЛА украинской армии

Напомним, в субботу, 27 октября, во время полета над оккупированной территорией была утеряна связь с беспилотным летательным аппаратом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Позднее стало известно, что вероятнее всего, БПЛА был сбит ЗРК террористов.

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Украина ЛНР БПЛА ВСУ беспилотник ОРДЛО
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