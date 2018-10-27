Над оккупированными районами Донбассе исчез беспилотник ОБСЕ

Незадолго до пропажи БПЛА обнаружил "Осу" террористов / УНИАН

В субботу, 27 октября, во время полета над оккупированной территорией была утеряна связь с беспилотным летательным аппаратом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Около 01:18 неподалеку от населенного пункта Калиново, что в 72 км на восток от Донецка, беспилотник обнаружил зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса", принадлежащий российско-террористическим формированиям, после чего БПЛА был направлен оператором в сторону н/п Сауровка.

Читайте такжеОбнародовано видео, как вертолет ВСУ сбил беспилотник на Донбассе"В 01:36 беспилотник обнаружил колонну в составе 7 грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу. Колонна следовала на юго-запад в направлении н. п. Манич (неподконтрольный правительству, 76 км к востоку от Донецка). После этого БПЛА направили на юг в направлении Нижнекрынского для продолжения наблюдения за колонной. В 01:53 СММ полностью потеряла связь с БПЛА, когда он пролетал на высоте примерно 7 000 футов над районом к юго-востоку от Нижнекрынского", - указывается в отчете.

По данным наблюдателей, на протяжении 35 минут полета в районах Сауровки и Нижнекрынского отмечались помехи, по оценке специалистов - предположительно, в результате глушения. БПЛА на базу не вернулся и считается утерянным.

Ранее на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины около зоны операции Объединенных сил наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили большие массы танков и артиллерии, которые размещены вне пределов мест отвода, а кроме них - средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.