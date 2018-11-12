Кому +10 градусов, а кому – дожди со снегом: синоптики дали прогноз погоды на 13 ноября в Украине

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

На этой неделе украинцев ждут все "прелести осени". В частности, во вторник, 13 ноября, на большей части страны прогнозируется по-осеннему прохладная погода.

Погода 13 ноября в Украине

Погода в Украине 13 ноября будет холодной – за исключением юга (до +10 градусов) и запада (до +13 градусов) страны. В целом, температура воздуха составит до +3 градусов, а на востоке будет колебаться от -2 градусов до +2 градусов.

Читайте такжеЕще одно потепление: прогноз погоды до конца ноября-2018В ряде регионов при этом ожидаются мокрый снег на фоне усиления восточного ветра. Как предупреждает синоптик Наталья Диденко, дождей с мокрым снегом завтра стоит ожидать жителям Приазовья, Запорожья, Донецкой, а также южной части Луганской областей. На остальной территории – преимущественно без существенных осадков, разве что противная морось.

Аналогичный прогноз дает и Укргидрометцентр:

Погода в Украине 13 ноября: карта

Погода 13 ноября в Киеве

Погода в Киеве 13 ноября также будет холодной, но без осадков. Днем ожидается около 0 градусов.

"А вот 14 ноября в столице погода станет еще более некомфортной: дождь, снег, порывистый ветер, пронзительная холодрыга", – предупредила Диденко.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань уже рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.