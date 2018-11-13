Эксперт дал прогноз насчет судьбы украинской газотранспортной системы

13 ноября 2018, 17:50

Как полагает специалист, перспектива транзита газа через территорию Украины в последнее время всерьез потускнела.

ГТС
Часть украинской ГТС. Иллюстративное фото / УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в эксклюзивном комментарии для "Главреда" рассказал о том, какая судьба ожидает в ближайшем будущем украинскую газотранспортную систему.

"Де-факто она уже никому не будет нужна. Потому что строится "Северный поток" и строится еще "Турецкий поток", направленный сразу на два хаба – в Германии, который будет торговать со скидками газом в Европе, и в Турции, который будет со скидками торговать. Вообще по нашим традиционным рынкам – мы же в основном продаем газ на юг Европы. Транзит происходит через юг Европы. В данном случае это (украинская ГТС − "Главред") уже становится никому не нужным металлоломом, который не может привлечь уже никого в данном случае, потому что у всех будут более дешевые предложения. И "Газпром" этому будет содействовать", − высказался он.

Читайте также"Нафтогаз" попросил продать половину ГТС Украины за границуПо мнению Загороднего, выбор у властей Украины в ситуации, сложившейся на рынке "газового топлива" крайне и крайне ограничен.

"Единственный выход для Украины – наращивать собственную добычу и делать транспортный консорциум. Потому что я не верю в сказки немецкие о том, что они будут оставлять транзит, необходимый нам для рентабельности. Ведь Россия уже заявила, что она готова давать 15 миллиардов кубометров, которые ниже рентабельности вообще прокачки по газотранспортной системе. Либо задешево придется продавать эту трубу, либо на более невыгодных условиях отдавать консорциуму", − отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт оценил смогут ли власти Украины и "Нафтогаз" помешать "Северному потоку-2".

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Россия Украина газ газопровод транзит украинская ГТС Северный поток-2
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