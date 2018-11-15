"Белковая диета": в киевской школе учеников кормили супом с опарышами - фото

"Суп с мясом", который вызвал священную ярость комментаторов / Виноградарь/Фейсбук

В киевской школе № 271 в супе, который подавали ученикам в столовой, обнаружились опарыши.

"Ужас!!! Новая украинская школа!!! Новая белковая диета? Школа 271!!! Как привлечь к ответственности?", - написала в Facebook в группе "Виноградарь" Татьяна Кузнецова.

/ Виноградарь/Фейсбук

Пост вызвал чуть ли не ярость подписчиков, которые немедленно отреагировали многочисленными возмущенными комментариями.

"Этим детей на обед кормили???", "Реформа в действии! СЭС ликвидирована, прокуратура не имеет права. Идите в суд!", "Жесть. Это вы увидели?", "Пишите в группу Батьки SOS", "Узнать поставщикопв продуктов! В садики и школы поставляют все самое дешевое и вероятно-просрочку!", - пишут пользователи.

"Вы пишите, что это старшие классы, они то хоть в тарелку глядят… …а малышня это всё съела получается??? … Я сказать что в шоке. меня трусит…", - написала одна из комментаторов.

Напомним, недавно в Тараще Киевской области в результате распыления перцового газа в школе эвакуировали учеников, пострадавшие попали в больницу.