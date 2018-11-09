На Киевщине в школе распылили перцовый газ, есть пострадавшие

9 ноября 2018, 12:51

Из-за распыления газа эвакуировали 30 школьников.

  • В таращанской школе распылили газ kv.npu.gov.ua
  • В таращанской школе распылили газ kv.npu.gov.ua
  • В таращанской школе распылили газ kv.npu.gov.ua
В Тараще Киевской области в результате распыления перцового газа в школе эвакуировали учеников, пострадавшие попали в больницу.

Как рассказали в Отделе коммуникации полиции Киевской области, из-за распыления газа эвакуировали 30 школьников, девять из них доставили в больницу.

В полиции сообщили, что газ распылил учащийся школы: "В г. Тараще Киевской области 15-летний парень распылил в школе перцовый газ. В полицию позвонили врачи скорой медицинской помощи".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники ДСНС, врачи оказывают неотложную помощь.

В полиции добавили, что с подростком общаются полицейские и выясняют, где он взял баллончик и зачем так поступил. Предварительно установлено, что изъятый баллончик находился в свободной продаже.

Кроме того, в ближайшее время события будет предоставлено соответствующую квалификацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на одной из станций метро распылили неизвестное вещество, пострадали около 10 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
газ пострадавшие школа Киевщина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:33
"Еще один хит!": Светлана Лобода выпустила новый трек
13:27
Томос для Украины: объединительный Собор перенесли на новую дату
13:13
"Наказать поодиночке": скандальный нардеп назвал евробляхеров "бандитским отребьем" Видео
13:06
"Javelin не хватит": Бывший посол США на Украине призвал дать ВСУ мощное летальное оружие
12:51
На Киевщине в школе распылили перцовый газ, есть пострадавшие Фото Видео
12:45
Группа "Время и Стекло" выпустила новый дерзкий трек "Про лицо" Видео
12:28
Украина – страна разрушающих компромиссов мнение
12:26
Европейская автосвалка: журналисты подсчитали стоимость растаможки евроблях Видео
12:03
"Кардашьян отдыхает": Анна Седокова засветила голые ягодицы
11:56
"Участие – обязательно": у Онуфрия анонсировали встречу с Порошенко, опубликован документ Видео
11:48
СМИ разузнали, как из банка Януковича-младшего вывели деньги в банк Порошенко
11:26
Внучка Николая Караченцова показала последнее фото артиста Видео
11:05
Снег и штормовой ветер: синоптик рассказала, где в Украине "врежут" морозы Видео
11:00
Военный эксперт рассказал о планах Кремля насчет юга Украины
10:51
Усик – Беллью: все что нужно знать о боксерском поединке десятилетия Видео
10:35
Девушка дня Instagram: модель с изящной фигурой Камерон Роррисон Фото
10:13
"Впервые признали оккупацию": Волкер прокомментировал новые санкции США против России
10:00
Розпочався чат із журналістом та істориком Вахтангом Кіпіані
09:58
В Киеве состоится бизнес форум "Форма" новости компании
09:57
Соблазнительные "ангелы" и бра за миллион долларов: в Нью-Йорке прошло Victoria's Secret Fashion Show-2018 Фото
09:55
Нужно ли Украине запрещать русский культурный продукт мнение
09:52
"Бензин прыгнет вдвое": эксперты предупредили о последствиях топливной блокады РФ Видео
09:34
Британия готовит санкции против Петрова с Бошировым и верхушки ГРУ – The Times Видео
09:32
Российский публицист спрогнозировал, чем кончится конфликт РПЦ И Вселенского патриархата
09:12
В Москве умер известный актер из "Ералаша"
08:55
Радикальное решение. В Раде предложили "запретить зиму" из-за цен на газ
08:28
И силовики, и Порошенко уже знают имя заказчика убийства Гандзюк мнение
08:13
Лобода на росТВ рассказала о своих проблемах со здоровьем и операции Видео
07:46
Бывший соратник "повара Путина" рассказал о том, как создавалась "фабрика троллей"
07:41
Международный день бухгалтера 2018: поздравления прикольные и короткие на словах и в открытках Фото
07:13
Украинцев ждет еще одно потепление: синоптики дали прогноз до конца ноября Видео
06:58
Украина потеряла Донбасс не на года, а на десятилетия мнение
06:34
Эксперт рассказал, как начнется возможная ядерная война между Россией и США
06:15
Топ-5 самых необычных трамв и повреждений, полученных во время секса
05:56
Благосклонность звезд: астролог назвал фартовые знаки Зодиака в ноябре-2018
05:18
Развал ВСУ: генерал-разведчик раскрыл стратегию РФ по подрыву потенциала украинской армии Видео
04:52
"Голый" наряд и глубокое декольте: Даша Астафьева заворожила фанатов пикантными фото
04:10
Ученые выяснили причину долголетия
03:01
"Очень смело": Надя Дорофеева удивила фанатов дерзким образом
02:32
Луценко заявил об "остром разговоре" с Порошенко из-за своей отставки Видео
02:00
Российские пенсионерки из "отрядов Путина" устроили Трампу позорное шествие Видео
01:38
Хацкевич озвучил свои замечания к победе Динамо над Ренном
01:13
Plus-size модель Эшли Грэм сверкнула обнаженными ягодицами в провокационной съемке Фото Видео
00:44
Красим волосы подмышками: новый бьюти-тренд охватил Instagram Фото
00:18
"Нас они не касаются": в МИД России дали оценку новым санкциям США
08 ноября, четверг
23:55
В ЕС обвинили Amazon в продаже товаров с символикой СССР
23:28
"Мышиная возня": Макаревич выступил против гонений Ефремова в России
23:01
Молодая украинская журналистка умерла от агрессивной онкологии
22:50
Украина прокомментировала новые американские санкции против России
22:36
"Я прекрасно гастролирую": Галкин отреагировал на известие о болезни Пугачевой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять