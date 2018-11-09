На Киевщине в школе распылили перцовый газ, есть пострадавшие

В Тараще Киевской области в результате распыления перцового газа в школе эвакуировали учеников, пострадавшие попали в больницу.

Как рассказали в Отделе коммуникации полиции Киевской области, из-за распыления газа эвакуировали 30 школьников, девять из них доставили в больницу.

В полиции сообщили, что газ распылил учащийся школы: "В г. Тараще Киевской области 15-летний парень распылил в школе перцовый газ. В полицию позвонили врачи скорой медицинской помощи".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники ДСНС, врачи оказывают неотложную помощь.

В полиции добавили, что с подростком общаются полицейские и выясняют, где он взял баллончик и зачем так поступил. Предварительно установлено, что изъятый баллончик находился в свободной продаже.

Кроме того, в ближайшее время события будет предоставлено соответствующую квалификацию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на одной из станций метро распылили неизвестное вещество, пострадали около 10 человек.