"Распылил кислоту". В Одессе суд избрал меру пресечения мужчине, из-за которого пострадал ребенок

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В Одессе Приморский районный суд избрал меру пресечения 50-летнему мужчине, который распылил кислоту в сторону 12-летнего мальчик, в результате чего ребенок получил ожоги.

Служители Фемиды решили, что злоумышленник должен находиться под домашним арестом, сообщил УНИАН представитель Главного управления Нацполиции на Одесчине.

"… (мужчина — Ред.) распылил в детей, которые шумели под его окнами, обжигающее вещество (предположительно, серную кислоту), в результате чего 12-летний мальчик получил ожоги", — отметило агентство.

По его данным, пострадавший попал в больницу. Медики сказали, что то, насколько серьезно мальчик пострадал, будет известно, когда его раны очистятся от омертвевшей ткани.

Ранее в полиции сообщили, что в Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали мужчина, который облил кислотой 12-летнего мальчика. Мать ребенка говорила, что у него ожоги на голове, шее и теле.