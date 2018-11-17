Россиянина не пустили в Украину из-за запрещенного украшения на чемодане

Георгиевская лента / donbass.comments.ua

Сотрудники Госпогранслужбы (ГПС) Украины не пустили россиянина с георгиевской ленточкой на чемодане.

Как сообщает пресс-центр ГПС, гражданин России летел в Украину через Беларусь.

В пункте пропуска "Жуляны" пограничники обратили внимание на багаж с антиукраинской символикой - георгиевской лентой.

Россиянину ему отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на три года.

Закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты вступил в силу в Украине в июне 2017 года. За публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты или ее изображения предусмотрен штраф от 850 до 2550 грн с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение.

Аналогичный инцидент произошел в аэропорту "Борисполь" в мае этого года - украинские пограничники не пустили в Украину двух граждан РФ, на чемодане которых была повязана георгиевская лента.