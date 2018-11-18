В Николаеве втихаря выпустили из СИЗО криминального авторитета Мультика – журналист

18 ноября 2018, 01:03

Автор рассказывает, что Михаил Титов долгое время держал в страхе всю область.

Титов, Мультик, Николаев
Мультик, несмотря на арест без залога, снова гуляет на свободе / antikor.com.ua

Известный украинский журналист Дмитрий Гнап выяснил, что бывшего николаевского криминального авторитета Михаила Титова, более известного по кличке Мультик, несколько месяцев назад выпустили из СИЗО.

"Втихаря несколько месяцев назад Мультика выпустили из СИЗО. Думаю, по этому случаю, у судей тоже появятся новые часы. За несколько десятков тысяч долларов", - пишет он в Facebook.

По словам Гнапа, после задержания Титова генпрокурор Юрий Луценко и глава Николаевской ОГА Алексей Савченко помпезно отметили спецоперацию раздачей именных часов прокурорам.

Журналист заявляет, что недавно Мультика сфотографировали на одном из мероприятий Николаевской области, где он вместе с друзьями слушал выступление губернатора Савченко.

"Эта власть не только не способна обеспечить правосудие. И даже материально не заинтересована в этом. Она еще и жалко выглядит с этим пафосным пиаром. Он через некоторое время превращается в посмешище. Из этого можно было бы посмеяться. Но, этот мультик совсем не детский. И у него совсем не веселый финал", - написал Гнап.

Напомним, в августе 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании в Николаеве 5 членов преступной группировки, в том числе лидера криминальной организации Михаила Титова, известного в криминальной среде как Мультик. Позже Титов был арестован без права внесения залога.

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