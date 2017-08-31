"Зачистка" на Николаевщине. Суд арестовал авторитета "Мультика" на 2 месяца

В Жовтневом районном суде Мариуполя Донецкой области, в четверг, 31 августа, в закрытом режиме избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога обвиняемым в организации и участии в деятельности организованной преступной группировки на территории Николаевской области Михаилу Титову, известному как "Мультик", а также бизнесмену Алексею Пелипасу.

Еще одного обвиняемого Бориса Серафимова суд взял под арест с правом выйти под залог в 842 тысячи гривен, сообщают "НикВести".

В ответ Титов объявил голодовку.

В суде адвокат Пелипаса настаивал на том, что состояние здоровья его подзащитного не позволяет ему находиться под стражей в СИЗО, мол, он нуждается в постоянном наблюдении врачей и медикаментозном лечении. В течение 5 дней данное решение суда можно обжаловать в Апелляционном суде Донецкой области, что и намерена сделать защита бизнесмена.

Суд должен сегодня избрать меру пресечения пятерым николаевцам, обвиняемым в организации и участии в деятельности организованной преступной группировки на территории Николаевской области.

Как известно, 29 августа по результатам спецоперации Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины были задержаны Михаил Титов, известный в узких кругах как "Мультик", бизнесмен Алексей Пелипас, а также Борис Серафимов, Дмитрий Леонов и Олег Коноваленко.

"НикВести" уточняют, что Алексей Пелипас является бизнес-партнером сына экс-мэра Николаева Владислава Чайки и соучредителем ООО ЮФ "Претор", ООО "Бизнес Реал", ООО "Центральный 1", ООО "Забота". Во времена мэрства Владимира Чайки Алексей Пелипас был членом исполнительного комитета Николаевского городского совета.

На данный момент всем задержанным вручили ходатайства.

Напомним, утром 29 августа в Николаеве начались массовые обыски у депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей. Согласно информации, одновременно проводилось около 90 обысков.

В областной прокуратуре уточнили, что следственные действия проводились в рамках уголовных производств и были направлены на противодействие преступной деятельности в сфере завладения бюджетными средствами, вымогательства, рейдерства, угроз убийством и других тяжких преступлений.

Впоследствии генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании в Николаеве 5 членов ОПГ, в том числе лидера преступной организации Титова, известного в криминальной среде как "Мультик".

Кроме других преступлений, по словам прокурора, члены группировки контролировали деятельность политических партий и влияли на принятие решений должностными лицами органов госвласти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области.