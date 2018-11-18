Не доехали на пожар. В Киеве ушел под асфальт пожарный автомобиль: опубликовано видео

Спасателей пришлось спасать / Фото: скриншот из видео

В Шевченковском районе Киева пожарная машина, которая спешила на вызов, неожиданно провалилась на проезжей части под асфальт.

"Бойцы ГСЧС ехали на пожар и не доехали из-за того, что провалились под асфальт", - сообщает в Facebook Киев оперативный.

По данным портала, инцидент произошел на улице Тропинина, 1, а автомобиль на тушение пожара так и не доехал.

Журналисты хотели взять в пресс-службе ГСЧС комментарий в связи с происшествием, однако в службе комментировать произошедшее отказались.

Бойцы #ГСЧС ехали на пожар и не доехали из-за того, что провалились под асфальт... Киев, Татарка, ул.Тропинина, 1 Видео Саша Лаймкид Опубликовано Киев Оперативный Воскресенье, 18 ноября 2018 г.

Напомним, в Киеве 14 ноября выпал первый снег и спровоцировал 10-бальные пробки. Именно в такую погоду коммунальщики и решили уложить асфальт на Оболони.