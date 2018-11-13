"Наконец-то виден Гиперлуп": из-за прорыва трубы заблокировано движение в центре Киева

13 ноября 2018, 19:07

Одна из машин из-за аварии трубы ушла под асфальт.

  • Прорыв трубы на Шота Руставели в Киеве facebook.com/Алексей Кучеренко
  • Прорыв трубы на Шота Руставели в Киеве facebook.com/Алексей Кучеренко
  • Прорыв трубы на Шота Руставели в Киеве facebook.com/Алексей Кучеренко
  • Прорыв трубы на Шота Руставели в Киеве facebook.com/Алексей Кучеренко
  • Прорыв трубы на Шота Руставели в Киеве facebook.com/Алексей Кучеренко
  • Прорыв трубы на Шота Руставели в Киеве facebook.com/Алексей Кучеренко
  • Прорыв трубы на Шота Руставели в Киеве facebook.com/Алексей Кучеренко
  • Прорыв трубы на Шота Руставели в Киеве facebook.com/Алексей Кучеренко
  • Прорыв трубы на Шота Руставели в Киеве facebook.com/Алексей Кучеренко

В центре Киева новый коммунальный коллапс. На этот раз прорыв трубы заблокировал движение троллейбусов и автобусов. Машинам тоже приходится несладко.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА уточнили, что с 16:47 временно прекращено движение троллейбусов маршрутов 3, 12, 14, 40, 40к и автобусов 69 на ул. Жилянской – ул. Шота Руставели. Именно на Руставели и рванула труба.

Читайте такжеПошел на дно: появились видео и фото подтопленного ливнями Киева"Движение троллейбусов маршрута №3 организовано к Южному вокзалу маршрута №12 – к ст.м. Лыбедская, маршрута №14 – к Дворцу спорта, маршрутов №40,40 к – к Железнодорожному массиву, автобусов маршрута №69 – к ул. Тарасовская", – сообщили в ведомстве.

Фотографиями и видео с места событий уже вовсю делятся пользователи соцсетей, не стесняясь при этом выражать свои чувства в комментариях. На фото видно, что одна из машин из-за аварии трубы ушла под асфальт.

Telegram-канал "Гороховский live" дал новость с надписью: "Не верьте продажным блогерам, которые пишут, что в Киеве нет горячей воды. У нас ее тут столько, что просто девать некуда! Вот, например, центр города сегодня".

Читайте такжеРайон метро "Дружбы народов" утонул в фекалиях: опубликованы фото потопа"Сколько горячей воды...а у нас почти пять месяцев ни капли", – пишет Эвелина Хмельницкая.

"Ну, вот, наконец-то виден Гиперлуп! А то прячут-прячут…" – иронизирует Владимир Спиваковский.

А Владимир Пономаренко интересуется: "Это новый вход в метро, которое будет вести на Троещину?"

ночью минус… Берем коньки!" – советует Volodymyr Tytarenko.

Напомним, как только в Киеве включили горячее водоснабжение, немедленно начали приходить в негодность долгое время пустовавшие трубы. Так, всего за сутки насчитали более 300 прорывов труб.

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Киев прорыв трубы
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