В киевской подземке увидели Халка

Халк уже не тот / скриншот

В Киевском метро теперь катаются и супергерои - так, буквально сегодня киевляне могли наблюдать в подземке Халка.

Видео с Халком в метро Киева опубликовал блогер Александр Барабошко

Блогер сумел заснять, как неизвестный в костюме супергероя покупает себе жетон. Зеленый Халк изрядно насмешил сотрудниц метро. Другие пассажиры были немало удивлены и даже расступались, пропуская великана.

В конце концов зеленый супергерой, чуть протиснувшись между турникетами, пошел к поездам.