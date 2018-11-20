В Мариуполе в преддверии томоса художник устроил перформанс со столбом позора

20 ноября 2018, 00:38

Автор наблюдал за реакцией прохожих.

  • Перформанс в Мариуполе Фото: mrpl.city
  • Перформанс в Мариуполе Фото: mrpl.city
  • Перформанс в Мариуполе Фото: mrpl.city
  • Перформанс в Мариуполе Фото: mrpl.city
  • Перформанс в Мариуполе Фото: mrpl.city
  • Перформанс в Мариуполе Фото: mrpl.city
  • Перформанс в Мариуполе Фото: mrpl.city
  • Перформанс в Мариуполе Фото: mrpl.city

В Мариуполе киевский художник Богдан Бунчак устроил зрелищный перформанс, в рамках которого стал в холод на улице с табличкой на груди "православный", привязав себя к столбу.

Как сообщает местный портал mrpl.city, автор действа сознался, что  изучал вопрос веры на фоне предстоящего предоставления Украинской церкви Томоса об автокефалии через страдание человека.

По словам художника, в это время прохожих проходило довольно много, но привязанному на морозе к столбу человеку попытался оказать помощь лишь один из них.

"Мимо шли прохожие, родители с детьми, проезжали, замедляя ход, машины, но никто не пытался мне помочь и развязать. В трех метрах от меня остановился мужчина, справил малую нужду и пошел дальше", - отметил Бунчак.

Автор вспоминает, что одна женщина отреагировала негативно, прокричав тому, с кем разговаривала по телефону, "безобразие".

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"Через 45 минут, когда я совсем замерз, подъехала машина и водитель, подойдя ко мне, спросил, кто меня привязал. Я не мог ему ответить. Мой рот был заклеен. Мужчина не спешил меня освобождать и заявил, что вызовет полицию. Потом он все-таки снял скотч с моего лица и отвязал меня", - вспоминает художник.

В результате эксперимента Бунчак выяснил, что в украинском обществе присутствует религиозная нетерпимость. Отмечая, что в Украине часто не работает правосудие, он придумал несколько вариаций на тему "столбов позора" и даже предложил, где их в Мариуполе можно установить.

"У меня есть предчувствие. Что в будущем Украину ждут конфликты на религиозной почве с участием ультраправых радикалов", — заявил он.

Напомним, в Ровно 20-ти и 21-летний местные жители прошлись по центру города при погоде +10 в белоснежном нижнем белье.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
художник Мариуполь эксперимент перформанс Томос УПЦ
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