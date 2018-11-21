Во Львове пылает облбольница, эвакуированы сотни людей

Во Львове разгорелся пожар в областной клинической больнице по ул. Черниговской, 7.

Информация о пожаре широко распространяется в соцсетях. Также ее уже подтвердила Госслужба ЧС.

Читайте также"Подорвали самые ценные боеприпасы": журналист выделил особенности пожара под ИчнейПо данным местных СМИ, из здания уже эвакуированы 170 человек – персонал и пациенты. О погибших или пострадавших на данный момент не сообщается.

Причина пожара пока что не названа. Известно лишь, что вспыхнул он на чердаке около 11:30. Затем пламя охватило около 200 кв. м крыши здания.

Пожар тушат 45 человек и 10 единиц техники.

Отмечается, что в здании также расположена кафедра хирургии Львовского Национального медицинского университета им. Даниила Галицкого.

Ранее сообщалось, что в Донецке горела психбольница: эвакуированы десятки человек. Пациентов перевели в другой корпус больницы.

Напомним, под Одессой на перерабатывающем заводе полыхало растительное масло. По данным ГСЧС, огонь также охватил цеха с пустой тарой.