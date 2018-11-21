Стала известна судьба сельских отделений Укрпочты и пенсий

21 ноября 2018, 19:56

В бюджете страны заложили средства на оплату зарплат почтальонов.

Порошенко пообещал, что сельских почтальонов не сократят / Фото: president.gov.ua

Сельские отделения Укрпочты буду функционировать в прежнем режиме, для зарплаты сотрудников в бюджете запланированы 500 миллионов гривен.

"Эти 500 млн грн решают проблему на определенное время. Это время для того, чтобы мы общими усилиями нашли системное решение, которое не требовало бы дальнейшего вмешательства. Но это системное решение не должно быть за счет почтальонов", - сообщает пресс-служба президента Петра Порошенко.

Отмечается, что руководство Укрпочты поставили в известность, и менеджмент госкомпании согласился на вариант постепенного решения проблемы.

"Руководство "Укрпошты" пообещало, что не будет сокращать сельские отделения. И бюджетные деньги — эти 500 млн грн — позволят их сохранить. Если это обещание будет нарушено, обращайтесь к представителям власти в районные, областные государственные администрации, а мы проконтролируем эффективность использование бюджетных средств", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, национальный почтовый оператор Укрпошта начал сокращение административно-управленческого персонала из-за финансового кризиса в компании. Запланировано уволить 30% персонала.

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