Порошенко заговорил с трибуны Рады на языке агрессора

Порошенко заговорил по-русски / Reuters

Президент Петр Порошенко заговорил на русском языке с трибуны Верховной Рады, рассказывая нардепам о том, что РФ проводила специальную операцию, чтобы не допустить вхождения Украины в НАТО.

При этом президент заговорил по-русски и процитировал официальный сайт Кремля, что закономерно вызвало возмущение значительной части Рады, информирует Depo.ua.

"Я только процитировал сообщение с сайта Кремлин.ру. на их государственном языке. Дата этого сообщения - 29 января 2009 года, и это на языке оригинала слова тогдашнего президента России на расширенной коллегии КГБ. К русским у меня никаких вопросов. Но как себя чувствуют те украинские политики, которые в конце нулевых вольно или невольно приняли участие в этой спецоперации, которые торпедировали вступление Украины в НАТО и оставили ее беззащитной перед российским вторжением?", - Читайте такжеИзменения в Конституцию Украины: Рада сделала важный шаг для вступления в ЕС и НАТОпопытался оправдаться президент в ответ на нападки народных избранников.

Ранее Конституционный суд Украины одобрил изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО. Решение было принято 14-ю голосами – большинством голосов судей КСУ, рассказала Ирина Луценко.

Напомним, Петр Порошенко заявил о том, что вступление в Европейский Союз и НАТО остается стратегической целью Украины. Также президент верит, что в Украину придут серьезные инвесторы.

Кроме того, Порошенко анонсировал в "ближайшем обозримом будущем" референдумы о членстве в НАТО и ЕС. "Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию. Даже не сомневайтесь – в ближайшем будущем в Украине точно пройдут референдумы о присоединению к НАТО", – сказал Порошенко.

Согласно ранее проведенного соцопросу, большинство украинцев хочет в Европейский Союз. Однако немногим позднее глава МИД Германии дал пессимистическую оценку европейским стремлениям Украины.