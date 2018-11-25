"Не Путин": советский диссидент сказал, кто воюет против Украины

Не стоит мечтать, чтобы нынешний президент РФ ушел с поста, отметил эксперт.
Советский диссидент, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс заявил, что войну против нашей страны ведет не президент Российской Федерации Владимир Путин.
Очень важно понимать, что против украинского государства воюют русские, рассказал эксперт в интервью "Апострофу".
"…не Путин сделал такой Россию, это Россия такая, что она вызвала на трон такого человека, как Путин, ей нужен именно такой человек. Это еще не самый худший вариант…", — отметил собеседник.
По его словам, после нынешнего российского лидера может прийти человек еще хуже. "…поэтому не надо мечтать, чтобы Путин ушел, хотя он нам натворил много бед", — полагает Зисельс.
Ранее главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил Главреду, что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли.