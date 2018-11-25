Появилось еще одно видео тарана с места событий у Керченского моста

Невооруженный рейдовый буксир был протаранен сторожевиком ПС ФСБ РФ / РБК

В Сети появилось еще одно видео тарана невооруженного украинского буксира "Яна Капу" российским пограничным кораблей "Дон", на этот раз снятое со стороны, а не с борта корабля.

На видеозаписи отлично видно, что более крупный и быстрый российский корабль нагоняет и таранит буксир, который попытался уклониться от опасного маневра россиянина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Азовском море утром воскресенья, 25 ноября, корабль россиян протаранил украинский буксир. Позднее представители российской спецслужбы ФСБ обвинили украинские корабли в нарушении госграницы РФ и опасных маневрах. Бывший командующим украинским флотом призвал официальный Киев поднимать боевые самолеты.

Затем офицеры ВМС Украины рассказали о судьбе экипажа протараненного корабля. Далее россияне закрыли Керченский пролив для всех без исключения кораблей.

РФ направила свои ударные вертолеты для сопровождения катеров Военно-морских сил Украины.

Позднее российские корабли подло атаковали украинские бронекатера в украинских внутренних водах, есть раненые.

СМИ и официальные органы сообщили, что украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" захвачены российскими пограничными силами.