"Война или очередной позор?": соцсети обсуждают схватку кораблей РФ и Украины в Азове

После атаки и захвата кораблей ВМСУ соцсети в ярости и тревоге / РБК

Украинский сегмент социальных сетей в бешенстве после неспровоцированной атаки российским агрессором украинских кораблей, обстрела и силового захвата спецназом ФСБ РФ двух МБАКов и рейдового буксира ВМСУ.

Мнения разнятся - от требований немедленных всяческих кар для агрессора до пессимистических прогнозов "сольют так же всю страну".

""Хотят ли русские войны?" Не знаю. Вы, киевские хомячки, хотите? Путин, США, НАТО, Порошенко и так далее – все поимеют на этой войне свой профит. Вы – нет. По-моему, это ключевой тезис для понимания ситуации, происходящей сейчас в Азовском море.", - пишет блогер Вячеслав Чечило.

"В Черном море при попытке прохода в Азов Черноморским флотом России захвачены три корабля ВМС Украины. Сейчас их буксируют на базу ВМС России. Не будет военной победы. Не будет парада на Красной площади. Ни при этом президенте, ни при любом другом. Силы слишком неравны. Несопоставимы просто. А будет, как говорил Черчилль, пот и кровь. К сожалению, еще не одно и не два поколения украинцев обречены читать сводки с фронта, пока гниющая туша российской империи не разложится окончательно. И сейчас критично важно понимать, за что все это. Не за президента, партию, этническую группу, а за нас, за наших детей.", - рисует мрачный прогноз Сергей Марченко.

"Глубоко вдохнули и выдохнули... Что мы имеем на эту минуту?

1. Россия нарушила международное морское право, взяв на таран рейдовый буксир под флагом ВМС Украины. (Подтверждено). 2. Россия нарушила международное морское право не пропустив группу украинских военных кораблей через Керченский пролив. (Подтверждено). 3. Россия нарушила (длинный список) атаковав три украинских корабля на выходе из Керченского пролива. Два человека ранены. Катер "Бердянск" повреждён. (Подтверждено). 4. Прошёл захват двух катеров и одного буксира идущих под флагом ВМС Украины (Подтверждено).

Мы все прекрасно знаем, что делать. Главное, что живы все наши парни. Это ГЛАВНОЕ! (Железо второстепенное). Так же, мы все прекрасно знаем, что делать, если военкоматы снова распахнут двери. Мы четверть миллионная армия ветеранов с боевым опытом, а не куча перепуганных мужиков, как было в 2014.

Не нужно орать срывая голос, "А где Президент, Министр обороны, НГШ и так далее?!" Уж точно не блокируют таможни на Западной Украине.

Сохраняем спокойствие. Проверяем рюкзаки. И ждём понедельника... Не хочу гадать на кофейной гуще, но завтрашний день в Кремле будет самым грустным за всю современную историю этой недоимперии.

Слава Украине!", - более оптимистично настроен Алексей Петров.

"С оценкой агрессивных действий России все ясно. Но гораздо важнее говорить о действиях нашей власти: как можно было так бездарно все спланировать, чтобы в итоге вернуть то гнетущее чувство бессильного унижения, которое мы испытывали в марте 2014 года при виде захвата наших кораблей и частей в Крыму. Когда говоришь, "против лома нет приёма", тебя называют "агентом Кремля". Когда малейший удар лома на практике показал пластилиновость нашей позиции, что сделает власть помимо жалоб и скуления?", - спрашивает политолог Олег Волошин.

"Самым унизительным, что я мог себе представить, была ситуация с нашими кораблями и моряками в Крыму в 14 году.

Большое спасибо нашему Верховному адмиралу Нельсону, за это пережитое повторно чувство.

Нахер из власти, не дождусь марта.", - пишет блогер Максим Бужанский.

"Открытая война. По данным источников, связь с двумя кораблями ВМС, которые подверглись атаке, поддерживается. Связь с повреждённым катером "Бердянск" отсутствует. Корабли захвачены после тарана российскими военными. В 22.00 заседает военный кабинет, будет рассматриваться вопрос о разрыве договора с РФ об Азовском море. Прямая атака российских вооруженных сил против украинского флота.

Что можно сделать?

1. Разрыв договора об Азовском море с РФ - сегодня этот договор уничтожен российским огнём.

2. Разрыв отношений с РФ, закрытие консульств и закрытие границы во избежание дальнейших провокаций. Проведение манёвров в районе Керченского моста.

3. Прикрытие авиацией прохода боевых кораблей.

4. Приглашение кораблей НАТО в Азовское море, регулярное проведение международных манёвров.

5. Необходима военная доктрина ведения войны с РФ - Украина должна наносить урон врагу там, где у нас есть возможность и ресурсы, нельзя ждать и реагировать только на провокации врага. Надо диктовать россиянам инициативу. РФ постоянно создаёт новые провокации и не остановит провокации в дальнейшем.", - предлагает план действий журналист Юрий Бутусов.

"Успокойтесь. Ничего на началось. Войны не будет. Будет очередной позор. Да, и отзовите вы эти "бронекатера", которые вышли к Керченскому мосту из Бердянска "для подкрепления", пока их тоже не захватили.

Ах, как всё весело начиналось! Залихватски прорваться к мосту, попасть под таранный удар, и победно заявить, что экипаж нашего буксира не пострадал, а вот, дескать, российский корабль, у которого водоизмещение в 80 раз больше, "борется за живучесть". Потом, когда фарватер перегородили сухогрузом, победно отрапортовать, что наша "военно-морская группа успешно выполнила задание и возвращается домой в Одессу". Мол, на новые санкции против России и заявление ООН мы наскребли...

Отскребли вы! Отгребли. Придурки. Как сдали Крым, и как сдали пол-Донбасса, так и сдадите всю Украину без единого выстрела со своим шоколадным говнокомандующим", - пишет волонтер и блогер Юрий Касьянов.

"Сьогодні росія перейшла чергову межу у боротьбі проти української незалежності. Завтра ми можемо прокинутись у геть іншому світі.

Я не знаю на що вони там розраховують. Я не знаю чим ми відповімо, і що скажуть та зроблять наші політики.Я знаю що в Америці не було такої антиросійської єдності з часів "полювання на відьом". Я знаю що в Європі наше дипломатичне положення значно гірше.На чиєму горлі затягнеться учесь цей клубок і з якою силою ми побачимо пізніше.

Але одне я можу сказати точно - це їм коштуватиме дорого. В усіх сенсах, включно з прямим.Тримаємо кулаки за військових. Подібні рухи - це не демонстрація сили, це ігнорування наслідків, це не зійде з рук.", - уверен Виталий Дейнега.

"Неспровокований напад і захоплення бойових кораблів - це акт агресії.

Це привід для війни.

Яка, зрештою, і так йде. А відтак, навіщо це коментувати верховному головнокомандувачу? Він цілий день мовчав. Його мовчання стало однією з причин, чому усе закінчилось погано.

Як, зрештою, навіщо йому і його "полководцям" планувати операції і думати, а що робити, якщо щось "піде не так"?

Звичайно, тепер будуть заяви, коментарі. Можливо, якщо дипломатія підніме задниці, а міністр закордонних справ займеться справою, а не коментуванням фаст-фудів в будинку профспілок, то будуть і якісь додаткові санкції.

Слаба втіха - завелика ціна.

Росіяни дали цілком зрозумілу відповідь. Поповнили "аргументи" для переговорів про обміни полоненими.

В жодному повідомленні сьогодні не було ні слова про стан наших екіпажів. Реформа очевидно не зобов"язує. А хочеться сподіватися, що всі будуть живі і з часом повернуться в Україну.", - подводит грустный итог глава Майдана иностранныз дел, эксперт и дипломат Богдан Яременко.

Напомним, ранее сообщалось, что российские корабли атаковали украинские бронекатера в нейтральных водах, есть раненые.

Позднее СМИ и официальные органы сообщили, что украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" захвачены российскими пограничными силами.