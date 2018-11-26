Бойцы ВСУ на Донбассе придумали новую тактику для пехоты: опубликовано видео

Бойцы ВСУ / скриншот из видео

Бойцы украинской армии в районе проведения Операции Объединенных сил применяют новую тактику использования БМП (боевых машин пехоты).

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра штаба ООС на странице в социальной сети Facebook.

"Идея заключается в том, чтобы использовать боевые машины пехоты как самоходное орудие. Калибр "бэхи", которая, с отводом тяжелого вооружения, стала основной огневой мощью, позволяет наносить достаточно серьезные поражения", − говорится в тексте.

Кроме того, в штабе ООС отметили, что планшеты, уже давно активным образом используемые артиллеристами, теперь будут использоваться пехотинцами для расчетов

"Сочетание маневренности, калибра пушки БМП с новейшими технологиями украинской армии вывело тактику ведения боевых действий в районе проведения ООС на качественно новый уровень. Так, наличие во рту 8-9 БМП-1, превращает пехотное подразделение в некую минометную батарею", − заявили украинские офицеры.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ сожгли колонну боевиков.