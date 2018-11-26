Бойцы ВСУ на Донбассе придумали новую тактику для пехоты: опубликовано видео

26 ноября 2018, 08:59

В зоне проведения ООС на Донбассе бойцы украинских Вооруженных сил будут сражаться с боевиками и россиянами новым способом.

Минометчики ВСУ
Бойцы ВСУ / скриншот из видео

Бойцы украинской армии в районе проведения Операции Объединенных сил применяют новую тактику использования БМП (боевых машин пехоты).

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-центра штаба ООС на странице в социальной сети Facebook.

"Идея заключается в том, чтобы использовать боевые машины пехоты как самоходное орудие. Калибр "бэхи", которая, с отводом тяжелого вооружения, стала основной огневой мощью, позволяет наносить достаточно серьезные поражения", − говорится в тексте.

Кроме того, в штабе ООС отметили, что планшеты, уже давно активным образом используемые артиллеристами, теперь будут использоваться пехотинцами для расчетов

"Сочетание маневренности, калибра пушки БМП с новейшими технологиями украинской армии вывело тактику ведения боевых действий в районе проведения ООС на качественно новый уровень. Так, наличие во рту 8-9 БМП-1, превращает пехотное подразделение в некую минометную батарею", − заявили украинские офицеры.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ сожгли колонну боевиков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
боевики соцсети ВСУ БМП пехота война на Донбассе ООС
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
10:00
Танцы со звездами-2018: кто победил в проекте
09:39
Порошенко выступил с обращением к ветеранам АТО
09:26
Порошенко объяснил, что будет означать военное положение для Украины
09:10
От Трампа потребовали наказать Путина за агрессию против Украины в Азовском море
08:59
Бойцы ВСУ на Донбассе придумали новую тактику для пехоты: опубликовано видео Видео
08:41
Сожженное авто и горящие шины: в Украине прошли акции протеста возле российских диппредставительств Видео
08:37
Настоящая и лживая армии Украины мнение
08:25
Прелюдия к агрессии: Путин готовится действовать радикально мнение
08:22
Россия открыла Керченский пролив для гражданских судов
07:49
В Украине предложили закрыть въезд в страну для отдельных категорий россиян
07:22
ВСУ приведены в полную боеготовность
07:13
Актори "Вар’яти-шоу" Жошка і Вальон: А звідки ви знаєте, що Притула не висувається у президенти?
06:58
Война между Украиной и Россией уже неизбежна? мнение
06:35
Венгрия еще попьет кровушки Украине: астролог рассказал о судьбе Закарпатья
06:14
Киберпонедельник: что нужно знать о скидках и распродажах в онлайн-магазинах Видео
06:05
Виагра Путина: эксперт рассказал, зачем Кремлю война в Азове
05:54
День Иоанна Златоуста: традиции и приметы праздника
05:23
Возмездие Нибиру: футуролог раскрыл сценарий конца света
04:59
Экс-депутат Госдумы объяснил, зачем Путин заварил войну между спецслужбами Видео
04:32
Ученые выяснили, почему женщины испытывают оргазм гораздо реже мужчин
04:06
"Алла Борисовна один в один": Кристина Орбакайте поразила схожестью с Пугачевой
03:39
Диетолог посоветовала, как стоит питаться зимой Видео
03:07
"Чтобы не стал п*диком": Мужчина заставлял 11-летнего сына заниматься сексом с мачехой
02:45
Россия требует срочно созвать Совбез ООН Видео
02:42
"Вербовка ФСБ": волонтер объяснил, почему могла произойти бойня в Керчи Видео
02:09
Экс-"ВИА Гра" покорила фигурой в купальнике
02:04
На российско-украинской ранице отмечена активная подготовка подразделений РФ - Турчинов Видео
01:44
Военное положение перенесет выборы президента с весны на осень - нардеп
01:36
Таран украинского буксира: эксперт рассказал, как ответить на провокацию РФ Видео
01:28
Военное положение - это и есть предвыборная фишка Порошенко? мнение
01:23
Парубий созывает внеочередное заседание Верховной Рады для обсуждения военного положения
01:17
"Пойдем в долгожданную штыковую": соцсети о вводе военного положения в Украине
00:49
В Украине готовятся ввести военное положение на 60 суток Видео
00:46
Военное положение в Украине: что это значит и к чему готовиться?
00:41
Украинские корабли вели по оккупантам ответный огонь - Бирюков
00:37
Хитрый план Порошенко: зачем хотят ввести военное положение мнение
00:30
Порошенко поддержал введение военного положения в Украине
00:24
ФСБ России официально потдвердила обстрел и захват украинских кораблей Видео
00:21
Заседание СНБО по военному положению: онлайн Видео
25 ноября, воскресенье
23:57
Войны не будет, будет очередной позор мнение
23:37
Опубликованы радиопереговоры между украинскими и российскими военными кораблями Видео
23:25
В Украине готовятся объявить военное положение Видео
23:16
Появилось еще одно видео тарана с места событий у Керченского моста Видео
23:07
Весь флот Украины поднят по тревоге - источник Видео
22:55
Атака РФ в Азове: шесть украинских моряков получили ранения
22:33
"Война или очередной позор?": соцсети обсуждают схватку кораблей РФ и Украины в Азове
22:31
Захват украинских катеров: что известно о кровавой атаке РФ у Керченского пролива Видео
22:31
Что атакой в Азовском море Путин показал Порошенко мнение
22:10
Война в Азовском море: ради чего должны были погибнуть моряки? мнение
22:02
Яценюк обсудит с Туском эскалацию на Азове
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять