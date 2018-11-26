На пограничных пунктах обостряется протест евробляхеров

26 ноября 2018, 20:04

Автовладельцы жгут шины и не пропускают через границу транспорт.

Ситуация на границах накаляется / Фото: Госпогранслужба

Акции протеста владельцев автомобилей на иностранной регистрации на приграничных пунктах пропуска приобретают все большую эскалацию.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, особенно напряженной остается ситуация на границе с Польшей.

По словам пограничников, заблокированы пункты пропуска Устилуг, Рава-Русская, Ягодин, Малый Березный, Шегини, Краковец, Солотвино, Угринов, Груша, Смильница и Доманово.

"Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение по дорогам, ведущим к пунктам пропуска", - сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе заявили в связи со сложившейся ситуацией об усилении мер безопасности и приведении в готовность дополнительных сил.

Видео, которые снимают очевидцы на пункте пропуска Ягодин, демонстрирует обострение ситуации. Протестующие жгут шины, блокируют пропуск автомобилей через границу и настроены решительно.

Пока все отвлеклись на "Воєнний стан" на Ягодине обстановка накаляется.

Опубликовано Евгением Плинским Понедельник, 26 ноября 2018 г.

Как известно, Порошенко подписал одобренные Верховной Радой законы о снижении акциза на импорт легковых автомобилей, а также об усилении контроля над перемещением и использованием авто на иностранной регистрации.

Напомним, 8 ноября, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на еврономерах.

В тот же день парламент повысил штрафы для владельцев евроблях.

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