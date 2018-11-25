Евробляхеры устроили новые протесты: перекрыли пункты пропуска на границе

В знак протеста против новых законов о растаможке автомобилей с еврономерами, владельцы евроблях снова начали перекрывать дороги.

В частности, евробляхеры заблокировали пропускные пункты на границе с Польшей, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

"Люди на границах перекрывают такие пропускные пункты как "Рава-Русская", "Краковец", "Устилуг" и сейчас перекроют еще "Ягодин", – написал Зинкевич в Facebook.

По его словам, протестующие хотят понимания что им сейчас делать с машинами на еврономерах в связи с новыми законами № 8487 и 8488.

Позднее он сообщил о перекрытии евробляхерами пункта пропуска "Шегини".

В то же время в Волынской области перед пропускным пунктом "Ягодин" подъехало подкрепление пограничников.

Отметим, что сегодня вступили в силу законы Украины о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В соответствии с текстом изменений в Налоговый кодекс, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки, соответственно, 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки, соответственно, 75 и 150 евро.

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Также вводится предельный коэффициент возраста автомобиля 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

Кроме того, со дня вступления в силу закона вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку на ранее ввезенные автомобили (так называемые "евробляхи").

Согласно изменениям в Таможенный кодекс, усилен контроль за перемещением и пребыванием в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.

Напомним, 8 ноября, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на еврономерах.

В тот же день парламент повысил штрафы для владельцев евроблях.