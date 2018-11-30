Морозы и снег: карта прогноза погоды на пятницу

Украинцам обещают морозы / dpchas.com.ua

В пятницу, 30 ноября, в Украине на большей части территории ожидается переменная облачность, в южных областях возможен снег.

Как сообщили в Укргидрометцентре, температура воздуха днем поднимется до + 1 градуса.

В западных областях Украины ожидается холодная погода, днем будет до -10 градусов, ночью температура опустится до -17 градусов.

В то же время в северных и восточных регионах прогнозируется от -5...-7 градусов, а ночью похолодает до -15 градусов.

В центре Украины ожидается аналогичная погода, при этом днем температура составит от -2 до -9 градусов.

На юге и в центре страны синоптики пообещали снег, температура составит от 0 до -4 градусов.

В пятницу в Киеве ожидается переменная облачность, температура от -5 до -7 градусов днем и -10…-12 градусов ночью.

/ meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик предупредила о серьезном ухудшении погоды.