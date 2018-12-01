Порошенко прокомментировал смерть Буша-старшего

1 декабря 2018, 13:11

Президент Украины назвал экс-главу Белого дома "настоящим лидером и государственником".

Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / Reuters

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования семье и близким умершего экс-главы Белого дома Джорджа Буша-старшего, отметив, что якобы при его президентстве "началось развитие сотрудничества" Украины и США.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

"При его (Буша-старшего) президентстве мы начали развитие нашего сотрудничества в интересах демократии и сегодня гордимся высоким уровнем стратегического партнерства между Украиной и США. В это время скорби наши искренние соболезнования его семье и близким, всему дружественному американскому народу", - отметил он

Порошенко назвал экс-президента США "настоящим лидером и государственником".

Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет в пятницу, 30 ноября, в США. Причины смерти 41-го главы Белого дома пока не называются.

Республиканец Джордж Буш-старший провел в Белом доме только один президентский срок - с 1989 по 1993 - после чего проиграл на выборах демократу Биллу Клинтону.

На время президентства Буша выпал период исторических перемен в мире: падение коммунизма в Европе и распад СССР - главного идеологического и военного оппонента США. 

Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведенными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Приходился отцом 43-му президенту США Джорджу Бушу-младшему.

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Украина США Петр Порошенко Джордж Буш-старший
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