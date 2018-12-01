Трамп прокомментировал смерть Буша-старшего

Президент США Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья выразили соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша-старшего.

"Меланья и я присоединяемся к скорбящей нации, чтобы оплакать потерю бывшего президента Джорджа Буша-старшего, который умер прошлой ночью", - написал Трамп в Twitter.

Глава Белого дома отметил "неподдельный реализм Буша, его разоружающее остроумие и непоколебимую приверженность вере, семье и стране".

Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет в пятницу, 30 ноября, в США. Причины смерти 41-го главы Белого дома пока не называются.

Республиканец Джордж Буш-старший провел в Белом доме только один президентский срок - с 1989 по 1993 - после чего проиграл на выборах демократу Биллу Клинтону.

На время президентства Буша выпал период исторических перемен в мире: падение коммунизма в Европе и распад СССР - главного идеологического и военного оппонента США.

Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведенными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Приходился отцом 43-му президенту США Джорджу Бушу-младшему.