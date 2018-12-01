Истребители, вертолеты и беспилотники: ВСУ получили модернизированное вооружение и боевую технику

Командирам воинских подразделений и боевых машин ВСУ передали сертификаты на вооружение и военную технику.

При этому ВСУ получили несколько боевых самолетов, а именно многоцелевые истребители МиГ-29 и тяжелые многоцелевые высокоманевренные всепогодные истребители Су-27. В войска также были переданы боевые и транспортные вертолеты, учебно-тренировочные и учебно-боевые самолеты Л-39 и беспилотные авиационные комплексы Spectator М.

Вся военная техника и вооружение прошли ремонт и модернизацию на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

"Каждая единица новой боевой техники - это весомый вклад в национальную обороноспособность и в безопасность наших граждан. Сегодня украинские летчики получают новую и отремонтированную авиационную технику. Среди них - истребители, учебно-тренировочные самолеты, вертолеты и беспилотники", - заявил президент Петр Порошенко во время торжественной церемонии.

При этом он отметил, что в начале ноября подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и зенитных ракетных войск провели стрельбы из зенитных ракетных комплексов. Все эти комплексы были восстановлены на предприятиях "Укроборонпрома".

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ усилили новыми мощными БТР и самолетами.