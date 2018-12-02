Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого митрополитов УПЦ МП

Петр Порошенко наградил священников УПЦ МП / Сайт президента

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого двух митрополитов УПЦ МП - Софрония (Дмитрука) и Анатолия (Гладкого) - за поддержку создания украинской автокефальной церкви.

Как сообщается на сайте главы государства, награда была вручена за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд".

Согласно указу, который Порошенко подписал 1 декабря, к государственной награде также представили ряд украинцев из различных сфер деятельности.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что в Украине Русская православная церковь "расставляла пальцы веером".

Как известно, президент заявил, что в первой половине – середине декабря состоится Объединительный собор украинских православных церквей.