Порошенко пояснил, когда состоится Объединительный собор УПЦ

30 ноября 2018, 20:19

Участники мероприятия изберут предстоятеля поместной церкви.

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Президент уверяет, что Объединительный собор состоится уже через несколько недель / Фото: УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в первой половине – середине декабря состоится Объединительный собор украинских православных церквей.

Данное заявление глава государства сделал во время заседания совета регионального развития Хмельницкой области. Об этом сообщает УНИАН.

"Вчера Синод Константинопольской матери-церкви принял чрезвычайное и историческое решение о созыве объединительного православного собора в Украине. Дату его проведения вскоре объявит патриарх Варфоломей. Я могу уже сейчас сказать, что он состоится в середине декабря, а может - в первой половине декабря", - сказал гарант.

Порошенко отметил, что на Объединительном соборе будет избран предстоятель независимой автокефальной поместной украинской церкви. Именно ему, по словам президента, представители Вселенского патриархата вручат Томос об автокефалии.

Как ранее сообщалось, проходящий в Стамбуле Синод Вселенского патриархата утвердил текст Томоса о предоставлении автокефалии УПЦ.

Позже в УПЦ МП заявили, что Томоса в этом году не будет, поскольку проходившее с 27 по 29 ноября в Стамбуле заседание синода Константинопольского патриархата было последним в этом году.

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