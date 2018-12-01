Порошенко рассказал, как РПЦ в Украине расставляла "пальцы веером"

Петр Порошенко / УНИАН

В Украине Русская православная церковь "расставляла пальцы веером", заявил президент Украины Петр Порошенко.

Об этом глава государства заявил Порошенко в своем обращении к 27-й годовщине референдума за независимость Украины, в котором назвал РПЦ неотъемлемой частью политической системы России.

По словам Порошенко, Кремль рассматривает церковь ее как один из главных инструментов для влияния на Украину, в то же время Томос об автокефалии - это еще один Акт провозглашения независимости Украины.

"Верующие сами будут выбирать, в какую церковь им ходить, никто никого ни к чему силой не заставит. Государство гарантирует конституционное право свободы вероисповедания, в том числе и тем, кто захочет остаться в единстве с российской церковью. Но "пальцы веером" Московский Патриархат здесь расставлять больше не будет, как и клеймить, кто у нас канонический, а кто - безблагодатный", - добавил глава государства.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что в первой половине – середине декабря состоится Объединительный собор украинских православных церквей.