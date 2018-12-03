Журналисты "спалили" встречу церковника УПЦ МП и российского разведчика

Николай Данилевич / Фото: Facebook/Николай Данилевич

Представители УПЦ МП в Киеве периодически видятся с представителями российского посольства, которые исполняют разведывательные функции.

Так, заместитель председателя отдела внешних церковных связей отец Николай Данилевич и первый секретарь посольства России в Украине Максим Полетаев видятся очень часто - в частности, Полетаев ходит в храм, где служит отец Николай Данилевич, говорится в сюжете ТСН.

При этом источники утверждают, что Полетаев связан со Службой внешней разведки РФ и возможно, является кадровым сотрудником разведки; поэтому кураторство, которое поручено Полетаеву над УПЦ МП, получает какой-то очень некрасивый вид.

Читайте такжеУПЦ МП назвала действия Минюста по Почаевской Лавре "рейдерством"На данный момент часть верующих УПЦ МП, в которой служит, в частности, Данилевич, уже сделала свой выбор. Прихожане в большинстве своем не выступают против присоединения к независимой церкви. Примерно 60-70% верующих УПЦ МП, с которыми общались журналисты, готовы перейти в автокефальную церковь, сообщает ТСН.

Накануне СБУ сообщила о проведении обысков по месту жительства у митрополита Павла в рамках расследования дела о разжигании межрелигиозной вражды (ст. 161 УК Украины). Также обыски были проведены в помещениях Лавры. 28 ноября власти начали опись имущества монастыря.