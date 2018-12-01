СБУ вызвала на допрос более двух десятков священников УПЦ МП

СБУ / УНИАН

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос свыше 20 священников УПЦ МП.

Как сообщила пресс-служба религиозной организации, большинство из них - служители Сарненской и Ровенской епархий.

"Значительное число священников Сарненской епархии, а также 20 священнослужителей Ровенской епархии получили повестки о вызове на допрос в качестве свидетелей без объяснения, о чем свидетельствовать", - сказано в сообщении.

Накануне СБУ сообщила о проведении обысков по месту жительства у митрополита Павла в рамках расследования дела о разжигании межрелигиозной вражды (ст. 161 УК Украины). Также обыски были проведены в помещениях Лавры. 28 ноября власти начали опись имущества монастыря.