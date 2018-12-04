Кризис на Азове: РФ частично разблокировала украинские порты

Мариупольский порт / marport.net

По состоянию на 3 декабря частично разблокированы порты "Бердянск" и "Мариуполь", при этом наблюдается движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море.

Несмотря на то, что в Керченском проливе частично движение восстановлено, суда продолжают досматриваться российской стороной, рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он подчеркнул, что на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход – одно, а еще девять судов находятся у причалов портов.

Отметим, что по данным пресс-службы Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, в Одессе и Одесской области с 1 декабря запрещен выход в Черное море маломерных плавсредств.

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Ограничения введены в связи со сложной ситуацией в Черном и Азовском морях, захватом российскими военнослужащими украинских моряков и кораблей.

Отмечается, что навигация маломерных плавсредств на водных объектах закрыта с 1 декабря, и выход на воду на маломерных плавсредствах запрещается.

Подчеркивается, что граждане должны придерживаться соответствующих требований постановления Кабинета министров "О пограничном режиме" и приказа МВД Украины "Об утверждении дополнительных временных режимных ограничений в контролируемых пограничных районах".

Напомним, президент Петр Порошенко заявил о том, что Украина готовит обращение в Международный суд ООН в связи с агрессией РФ в Керченском проливе.