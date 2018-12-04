Агрессия в Керченском проливе: Украина рассчитывает засудить РФ в Международном суде ООН

Захваченные украинские корабли / Reuters

Президент Петр Порошенко заявил о том, что Украина готовит обращение в Международный суд ООН в связи с агрессией РФ в Керченском проливе.

"Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии", - рассказал глава государства в эфире телеканала ICTV.

Кроме того, по словам заместителя главы Администрации Президента Константина Елисеева, также готовятся новые санкции против РФ, при этом Украина настаивает на запрете прохода российских судов в порты стран-членов Европейского Союза в случае дальнейшего нарушения Россией принципа свободы судоходства.

"Есть несколько "пакетов" санкций. Есть "крымские санкции", которые в течение 4 лет продлеваются. Есть отдельный "пакет", связанный с агрессией России на Востоке Украины, которые прямо привязаны к выполнению "минских договоренностей". Именно этот "пакет" должен быть рассмотрен на следующем заседании Европейского Совета. Сложившаяся ситуация и последние контакты президента с лидерами G20 повлияли на позицию некоторых стран, которые до сих пор занимали нечеткую позицию, в частности это Италия, Австрия. Сейчас уже не рассматривается вопрос, надо или нет их продолжать, сейчас стоит вопрос об усилении санкций. Также украинская дипломатия сейчас работает над тем, чтобы запустить новый "пакет" так называемых "азовских санкций", которые будут касаться не только индивидуальных санкций против причастных к нападению на украинские суда и военнослужащих, но будут связаны с развитием сотрудничества ЕС и России в плане развития морских мощностей", - рассказал украинский чиновник.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США инициируют рассмотрение ситуации с захватом Россией украинских моряков и кораблей в Керченском проливе на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО.