Кризис на Азове: Пограничники рассказали, сколько украинских кораблей застряли в Керченском проливе

Корабли. Иллюстративное фото / ФСБ РФ

Около 170 украинских судов "застряли" в Керченском проливе после того, как РФ заблокировала проход в Азовское море.

Соответствующее заявление руководителя спикера Госпогранслужбы Петра Цигикала процитировал спикер ведомства Олег Слободян. Причем украинские суда ожидают прохода в обе стороны.

"Идет тихая экономическая блокада. Практически режим они не изменили, только усложнили. Такое количество судов в маленьком проливе влияет и на безопасность судоходства", — написал Слободян на своей страничке в социальной сети Facebook.

Кроме того, по данным украинских пограничников, Российская Федерация сначала пропускает все собственные и иностранные корабли, идущие в российские порты, и лишь затем пропускают суда, следующие в украинские порты.

Напомним, ранее глава Мининфраструктуры Владимир Омелян рассказал о том, что Россия частично разблокировали украинские порты.