В МИД пояснили, почему невозможно разорвать договор с Россией по Азовскому морю

Договор с Россией относительно статуса Азово-Керченской акватории нужен Украине для судов / Фото: NATO Maritime Command

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил о невозможности разрыва договора между Россией и Украиной по Азовскому морю, поскольку он еще необходим для предъявления в судебных процессах Киева против Москвы.

"Я думаю, что это своевременно. Но когда это будет, я не скажу. Конечно, решение будет принято. Но пока Договор 2003 года еще полностью не использован в судебных процессах", - цитирует дипломата Интерфакс.

По словам Боднара, Киев сейчас активно подает материалы о противозаконных действиях России в различные международные инстанции, используя договор в качестве доказательства.

"Для нас важно продолжить процесс выхода из договоров, которые для нас не важны. Но Договор 2003 года сейчас не исчерпал полностью свой потенциал. Если в одностороннем порядке денонсируем Договор, это не значит, что денонсацию признает российская сторона. Как было с договорами о размещении Черноморского флота. Российская сторона отказалась от них. А мы считаем их действующими", - подытожил представитель МИД.

Как известно, договор о совместном пользовании Азовским морем и Керченским проливом был подписан Киевом и Москвой в 2003 году, а ратифицирован в 2004 году. Согласно его положениям, акватория моря и пролива является внутренними водами Украины и России.

Напомним, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель заявила, что Россия не должна нарушать договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.