Россия должна соблюдать договор об использовании Азовского моря – Меркель

Необходимо избежать любого обострения, подчеркнула канцлер Германии.
Россия не должна нарушать договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заявила канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель.
"Необходимо избежать любого обострения", - подчеркнула она после встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе и призвала обеспечить свободу судоходства в Азовском море.
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Меркель подчеркнула, что РФ не должна нарушать договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, который устанавливает условия, при которых украинские суда могут заходить в Керченский пролив и идти в украинские порты.
"Россия должна соблюдать его", - заявила Меркель, передает Reuters.
Напомним, ранее генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о том, что российским судам, следующим из Азовского моря, могут заблокировать вход в европейские и американские порты.