"Украина, как место для зарабатывания денег": эксперт оценил шансы Порошенко на победу в выборах

Порошенко может привести к победе доморощенный электорат / Reuters

Президент Петр Порошенко имеет неплохие шансы переизбраться на следующий срок, поскольку его потенциальный электорат мылит с гарантом в одном направлении.

"У Петра Алексеевича в действительности есть неплохие шансы переизбраться на второй срок, потому что политика, которую он проводит, является зеркальным отражением настроений, которые сегодня превалируют в обществе", - сказал во время чата в Главреде известный волонтер Юрий Касьянов.

По словам волонтера, политика Порошенко всегда была направлена на определенную прослойку населения, которая ее хорошо воспринимала, а теперь отдаст действующему президенту свои голоса.

"Петр Алексеевич демилитаризовал общество, лишил нацию патриотизма, который был присущ ей в 2014 году, лишил людей веры в себя, слепил из большинства населения биомассу (как они любят называть избирателей) и теперь рассчитывает, что эта биомасса за него проголосует", - отметил он.

Касьянов добавил, что необходима серьезная консолидация общества, чтобы созданные властью биомассы электората трансформировать в мыслящих избирателей.

"Наша задача – разбудить людей, вернуть их обратно из состояния биомассы в нормальное человеческое состояние, возвратить людям достоинство, самоуважение, веру в свои силы. Только так мы можем победить Порошенко, равно как и всех тех, кто рассматривает Украину только как место для зарабатывания денег", - подытожил волонтер.

Напомним, во время чата в Главреде Касьянов также высказал мнение, что факт наличия сегодня у Украины ядерного оружия не помог бы стране в борьбе против российской агрессии.