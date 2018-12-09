"Страшный диагноз": в Киеве скончался известный театральный актер

Тарас Мельничук / Фейсбук Минкульта

В субботу, 8 декабря, в Киеве перестало биться сердце 27-летнего театрального актера Тарас Мельничука.

У него диагностировали острый миелоидный лейкоз (рак крови), сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

"8 декабря ушел из жизни актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук, который на протяжении длительного времени боролся со страшным диагнозом - острым миелоидным лейкозом (раком крови)", - сказано в сообщении.

Мельничук после завершения учебы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого активно работал в театре и на телевидении. В 2013 году он стал актером Киевского академического театра юного зрителя на Липках.

Среди лучших его работ, в частности, такие спектакли как "Снежная королева", "Ревизор", "Ромео и Джульетта", "Сон" и другие.

В Минкульте выразили глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам с невосполнимой утратой.

Напомним, ранее стало известно о смерти народного артиста Украины Николая Рушковского.